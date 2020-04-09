受疫情衝擊 上海、深圳甲級商辦空置率創新高

新冠肺炎疫情肆虐下，今年第1季大陸商辦與購物中心租賃活動陷入停擺，導致北上廣深等四個一線城市的空置率普遍上升，租金隨之下跌，其中上海與深圳的空置率更創下新高。隨著經濟增長放緩、企業獲利下降和租賃需求疲軟，預估大陸商辦租金將面臨持續走低壓力。

大陸財新網引述戴德梁行最新發布的報告指出，今年第1季，北京、上海、深圳甲級寫字樓的空置率分別達到13.8%、21.0%、24.6%，季比分別增加0.3、1.4、2.6個百分點。其中，上海和深圳空置率創下新高，北京則為近十年來最高位。

廣州是唯一空置率下降的城市。今年第1季，廣州甲級寫字樓空置率為5.2%，季比下降0.3個百分點。但另一地產中介機構第一太平戴維斯的數據顯示，今年第1季廣州的空置率季比微升0.1個百分點至5.1%。

財新網表示，空置率升高讓寫字樓業主紛紛調整租金價格以吸引企業租戶，使得四大城市整體租金水平出現下滑。戴德梁行的數據顯示，北京、上海、廣州、深圳的租金價格季比分別下跌了1.3%、0.8%、0.6%、3%。

戴德梁行指出，2月復工後，部分企業租戶暫緩擴張，或是退租或是縮減租賃面積。隨著經濟增長持續放緩、企業盈利下降和租賃需求疲軟，未來寫字樓空置率恐繼續攀升，租金也將繼續承受下行壓力。

在購物中心方面，戴德梁行表示，第1季，北京、上海、廣州、深圳購物中心優質層空置率分別為9.0%、8.8%、6.6%、4.1%，北京和深圳與2019年第4季持平，上海和廣州季比分別增加0.4和0.1個百分點。

租金方面，因有較多業主在疫情期間給租戶階段性免租、減租，購物中心租金也相應下降。戴德梁行統計，深圳和上海第1季優質層租金季比分別下降8.0%和1.8%，北京和廣州總體持平。第一太平戴維斯的數據則顯示，廣州今年首季租金下降了1.8%。

儘管3月大陸多數購物中心租戶都已恢復營業，但由於疫情尚未結束，消費人數和銷售額仍未恢復到常規水平，因此預估未來大陸四大城市購物中心的租賃需求也會放緩。