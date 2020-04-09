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法人：中國首季GDP恐下滑9% 第2季仍負值

中央社 / 台北9日電

野村證券今天發表研究報告預估，受武漢肺炎疫情影響，中國今年第一季國內生產毛額（GDP）年增率將大幅衰退為負值，僅有-9.0%；第2季成長率雖有改善，但仍為負值的-0.5%。

路透報導，這項研究報告並認為，中國經濟目前面臨的兩大挑戰，分別是「外需驟降」和「第2波疫情」。同時，外界對中國第2季經濟成長率的預期，可能過於樂觀。

報告指出，作出上述研判的依據中，中國交通運輸部的數據顯示，至4月4日止，全國鐵路、陸路、水路和航空客運量的7天移動平均值為1880萬人次，較去年同期均值（4730萬人次）大跌60.2%。

同樣到4月4日止，中國30個重點城市的新住房成交總面積的7天移動平均值為40.3萬平方公尺，較去年同期的51.8萬平方公尺降低22.2%。

而到4月3日，中國6家重點發電廠日均耗煤量的7天移動平均值為56.6萬噸，較去年同期的68萬噸下跌16.7%。同一天，中國工業耗煤量的7天移動平均值也較年同期下降20.3%。

報告提到，如果考慮到武漢肺炎疫情期間，中國民眾為防止被感染而選擇更多地留在家中，導致家庭用電量增加而擠占工業用電量，那麼對經濟成長的影響將更大。

中國重型卡車的銷售量也成為評估指標。報告指出，第1季重型卡車銷售量的年增率為負值的-17.5%，遠低於第4季的13.2%。其中2月份年增率更只有-50.0%，但3月份年增率出現改善，但仍僅-24.0%。

疫情 武漢

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