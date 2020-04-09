陸暫停今年陸生赴台就讀 陸委會：罔顧學生權益、遺憾

大陸教育部今日宣布，綜合考慮當前疫情與兩岸關係形勢，決定暫停今年大陸各地各學歷畢業生赴台升學就讀。陸委會發言人邱垂正今日表示，對陸方片面暫停陸生來台升學、罔顧陸生權益，陸委會表達遺憾。

邱垂正表示，政府從民國100年開放陸生來台就學迄今，歡迎陸生來台政策始終如一。陸生在台就學生活，可以體驗台灣的風土人情、增進事業，也有助於兩岸青年學生認識與了解，有利兩岸關係的和平與穩定。

邱垂正指出，我方多年來穩健推動陸生來台就學，也照顧陸生在台就學權益，對於現在陸方未與我方進行協商，就片面暫停今年陸生來台就學，實在是罔顧學生權益，本會表達遺憾。

針對何時才會讓現有學籍的陸生返台就學？邱垂正指出，從大陸疫情爆發以來，目前大陸絕大多數高等院校都尚未開學，甚至要求境外學生收到開學通知前不得進入校園，包含辦理2020年大學入學考試也延後一個月辦理。大陸主管機關在疫情未完全穩定的情況下，要求我方讓陸生返台，是非常矛盾不合理、不負責任的做法。

邱垂正指，當前疫情仍嚴峻，為了避免人員移動疫情擴散，以及傳播風險，對於陸生的各項管理措施，是以防疫為考量的不得已作法，對此我教育部也訂定安心就學措施等各項協助因應作法，且台灣各大學也因防疫需求，相關大學也已遠距教學，保障陸生權益。

至於我方是否會不建議台生赴陸就學？邱垂正指出，截至目前為止，大陸很多大學都尚未開學，有許多學校公布他們開學時程，還特別加註境外的外國學生與港澳台學生具體返校還要另行通知，強調暫不返校的補充說明。在疫情還有疑慮的情況下，在台灣的學生要關注中國大陸的疫情，以及大陸他們高校的公布措施，審慎以對比較有保障。