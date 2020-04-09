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這家公司打算斥資40億炒股 遭官方關切

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
三全食品擬斥資人民幣10億炒股，遭深交所關切。。中新社資料照片
三全食品擬斥資人民幣10億炒股，遭深交所關切。。中新社資料照片

三全食品7日晚間發布公告，公司及控股子公司擬使用不超過人民幣10億元（約新台幣43億元）閒置自有資金進行證券投資，今（9）日遭深交所發文關切。

三全食品在公告中指出，投資範圍包括新股配售或者申購、證券回購、股票及存託憑證投資、債券投資、委託理財以及深交所認定的其他投資行為。

三全食品披露的第一季業績預告顯示，報告期內，預計淨利為人民幣2.49億元至2.61億元，較去年同期增長520%至550%。

中新經緯報導，深交所今向三全食品下發關注函，要求說明公司2020年第一季實現非經常性損益項目的具體內容、金額、確認依據；分析公司進行證券投資的可行性、必要性和風險防控措施，是否會影響公司正常的生產經營與財務安全等。

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