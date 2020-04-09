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大陸教育部暫停今年陸生赴台就讀
疫情持續延燒，台灣已開學一個月，陸生、港澳生至今仍限令暫緩來台，無法返校就讀。澎湃新聞報導，大陸教育部港澳台辦負責人表示，綜合考慮當前疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷畢業生赴台升學就讀。
至於已在台灣的大學就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。
教育部港澳台辦仍籲請台方，當務之急，要解決陸生返回台灣高校就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益。
大陸高校今年對台招生政策不變，有關高校（大學）招生資訊已在大陸高校面向港澳台招生資訊網發佈。
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