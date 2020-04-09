繼海底撈 大陸茶飲品牌也調漲

隨著大陸市場復工，之前受創的餐飲業紛紛漲價，繼海底撈、西貝後，茶飲也跟著調漲，多家品牌飲品喜茶、奈雪價格上漲人民幣1到2元。

北京青年日報，上班族復工的第一件事就是來一杯久違的奶茶。但是，不少網友卻發現喜茶們比年前更貴了，並調侃餐飲企業這一波漲價，讓低薪白領雪上加霜。

喜茶的數款產品與之前相比上漲人民幣2元。而另一新茶飲品牌奈雪的茶也有個別產品的價格上調人民幣1元。此前，瑞幸更是全線飲品上調人民幣1元。

對比發現，喜茶於2019年第4季推出的新品「豆豆波波茶」，價格從人民幣25元漲至27元。「奶茶波波」、「多肉葡萄」的價格也從25元和28元，上漲到27元和30元。

另一新茶飲品牌奈雪的茶旗下「霸氣草莓」的價格已從人民幣28元漲至29元。傳統奶茶品牌，如1點點、coco、蜜雪冰城等品牌暫未調價。

喜茶表示，此次調價不是最近的事，是年初調價。目前旗下只有5款涉及原料成本上升的產品漲價，漲幅為1到2元。奈雪的茶門店工作人員也表示由於原料價格上漲。而瑞幸咖啡回應漲價稱，正常的運營政策調整。

對於漲價，網友大多分為兩派，一部分認為不影響消費，另一部分則認為是報復性消費下的報復性漲價。

分析表示，目前消費者對於商品價格比起疫情之前更為敏感。但以新茶飲品牌為例，其主要消費群是新生代，更在意品牌影響力，對於價格小幅上調更容易接受。此外，近期漲價的企業都是在行業有話語權的大企業。可以預計，一些中小餐飲企業生存會比較艱難。