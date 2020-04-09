余承東：華為新機沒有谷歌 可不用美國關鍵技術產品
華為消費者業務CEO余承東今（9）日表示，華為供應鏈可以做到不用美國的器件（指關鍵技術產品），但還是保留了少量的美國器件，與美國供應商保持合作關係，照顧他們的生意。華為今年度旗艦手機P40已經完全沒有Google的東西。
澎湃新聞報導，余承東表示，華為沒有說全部用大陸生產的，當然本土生產東西多一些，美國的大幅減少了，原則上華為可以完全實現對美國器件的替代，但照顧他們的生意。
「中國企業的能力越來越強，華為給本土企業更多機會。」余承東說，中美之間相互依存，如果反制的話對雙方都是很大的傷害。華為因被美國政府列為實體清單，新機不能預載Google的原生服務，包括Gmail、Google map等。
華為新機P40海外在陸續鋪貨中，余承東稱，這款手機已經完全沒有Google的東西，之前海外推出搭載HMS 的P40 Lite也賣得很好。相信下半年也會很好，全年有信心保持增長。
不過，余承東也表示，美國還在進一步制裁晶圓廠， 如果市場不進一步惡化的話，消費者業務還會保持很好的增長。華為消費者業務今年預計還會增長，尤其是大陸預期至少還會有20%的增長，甚至更多的30%增長。
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