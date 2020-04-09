被川普提問來自哪裡 上海東方衛視記者稱「台灣」

上海東方衛視記者張經義，因出席美國白宮記者會，被總統川普點名提問來自哪裡？張經義自稱「來自台灣」，引發中國大陸網民爭議。有網民批評張經義是「台獨份子」，也有人揶揄他「假裝是台灣人」。

星島日報報導，白宮8日召開記者會，點名華人記者提問，川普先是問來自哪裡，上海東方衛視記者張經義直接回應「來自台灣」，川普聞言說「很好」。

張經義2014年加入上海東方衛視，擔任白宮記者兼美國新聞中心主編；之前2010年是鳳凰衛視駐華盛頓記者，他在雲林出生，是道地台灣人。

因為具陸媒身分的張經義回應來自哪裡，脫口而出「台灣」，也引起兩岸網民的唇槍舌戰。