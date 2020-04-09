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一怒取走幾個億 霸道總裁張小波急壞銀行行長
北京鳳凰聯動文化傳媒總裁張小波發微博自曝，原本只是去銀行調高轉帳額度，臨櫃卻被行員語帶嘲諷「一個億，夠~嗎？」結果一怒之下他把帳上的幾億存款全部轉走，還驚動銀行行長，登門賠罪。
鳳凰聯動文化傳媒是銷售收入超人民幣百億的出版集團——鳳凰出版傳媒集團旗下公司；張小波也是大陸知名詩人，策劃過《中國可以說不》系列暢銷書，引領出版風潮。
張小波因為一時之氣，轉走人民幣數億存款，讓銀行難堪，網友反應「果然有錢就是任性？」也有人認為，受銀行冷落，不是所以人都可以轉帳數億，向銀行霸王條款說不，因此銀行必須正視平等的服務態度，改善服務流程。
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