一怒取走幾個億 霸道總裁張小波急壞銀行行長

北京鳳凰聯動文化傳媒總裁張小波發微博自曝，原本只是去銀行調高轉帳額度，臨櫃卻被行員語帶嘲諷「一個億，夠~嗎？」結果一怒之下他把帳上的幾億存款全部轉走，還驚動銀行行長，登門賠罪。

鳳凰聯動文化傳媒是銷售收入超人民幣百億的出版集團——鳳凰出版傳媒集團旗下公司；張小波也是大陸知名詩人，策劃過《中國可以說不》系列暢銷書，引領出版風潮。