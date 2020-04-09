華為反告以色列太陽能公司SolarEdge侵權 廣州智財權法院開審

中國電信巨頭華為公司和以色列科技公司SolarEdge的專利戰繼續延燒。中國廣州智慧財產權法院排定華為控告SolarEdge侵權案於9日、10日開審，SolarEdge指法院故意在全球旅行禁令下堅持審訊，有不公平之嫌。有法界和科技界專家稱，西方企業在中國進行智慧財產權的訴訟，勝訴機率一向很低。

自由亞洲電台報導，SolarEdge是一家以色列逆變器製造商，在全球包括美國、德國、日本、中國等地都有設辦公室或工廠。該公司2018年6月在德國向華為提出包括住宅太陽能逆變器和優化器有關的三項專利侵權訴訟；隨後華為在2019年5月向中國法院反告SolarEdge。

據報導，德國曼海姆地區法院2019年11月宣判華為未侵犯SolarEdge的專利。如今中國廣州智慧財產權法院的審訊庭期卻來得突然，位於以色列總部的SolarEdge法律總顧問普瑞什蔻尼克表示，這個庭期一開始就令人感到不公平。「因為肺炎疫情而有旅行禁令，所以我們的證人專家不能到中國法庭作證，但它們卻是兩星期前才排在4月9日和10日兩天庭審，擺明了就是不讓我們親赴法庭嘛！我們要求延期還被拒絕。這一切實在令人遺憾。」

報導指出，SolarEge公司稱，在中國的代表律師會帶著證人事先錄製的影片出席法庭應訊，務必積極捍衛公司權利，希望法院能有公正判決，而華為總公司未回應記者的置評要求。