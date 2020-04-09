中國大陸4月民宿預訂量上漲350% 預告五一報復性反彈

大陸會員制民宿預定平臺「如程」最新統計，從3月26日重新開放平臺預定民宿，4月民宿預訂量比3月上漲了350%，這意味旅遊出行需求恢復到正常水準，即將來臨的五一長假期已出現「報復性反彈」的旅遊度假需求。

如程《2020年春季短途遊復甦報告》顯示，居民出行的需求還在，而且很旺盛。

報告指出，出行旅遊熱情最高的區域，主要集中于杭州、蘇州、寧波、麗水等長三角地區。這些城市房間入住率，已經超過了疫情之前，顯示這類城市的居民可能已經被憋壞了，非常需要一個高性價比的出行旅遊方案。

據旅遊業內人士分析，因應疫情，旅行社大多取消國內和國際長期線路，而居民旅行的需求還在，因此短途遊市場反而迎來井噴。

而民宿遊則是短途遊中最快復甦的產業。因為住民宿多是自駕出行，比坐大巴和高鐵要安全;另外，民宿的空間比較大，比酒店的環境接觸要安全。

加上為了振興地方旅遊消費，從中央政府到地方政府，都在用摘口罩、發放消費券等方式，刺激生活服務加速恢復正常。