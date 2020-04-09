人民幣中間調貶53個基點

人民幣兌美元中間價今（9）日調貶53個基點，報7.0536，上一交易日中間價7.0483。大陸央行未開展逆回購操作，因今日無逆回購到期，實現零投放零回籠。

第一財經報導，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數4月8日上漲，當天上漲0.21%，在紐約匯市尾市收於100.1148。

中國銀行發布2019年度「人民幣國際化白皮書」 顯示，超過八成的受訪境內外工商企業認為，未來十年人民幣的國際地位將媲美日元和英鎊。這一比例較2018年的調查結果提升3個百分點，是2016年以來的四連升，並創下2013年首次市場調查以來的新高。

白皮書還顯示，人民幣的計價貨幣職能近年來保持總體穩定，接近兩成的境內受訪對像在人民幣匯率波動時能堅持人民幣計價，完全規避匯率風險。

對於人民幣匯率短期走勢，平安證券認為，第2季人民幣可能會出現小幅升值。大陸疫情形勢大幅好轉，疫情的錯位帶來大陸與海外基本面的差異，第2季大陸經濟有望成為拉動全球經濟增長的主導力量。中美利差提升人民幣資產的吸引力，第2季大陸資本帳戶可能會面臨一定程度的資本流入，從而推升人民幣升值。