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防境外輸入 中俄陸路邊境口岸人員通道全部臨時關閉

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
綏芬河口岸。圖／取自綏芬河報社
綏芬河口岸。圖／取自綏芬河報社

黑龍江在上周日新增境外輸入病例達20例，超過全大陸當日一半，中共俄羅斯大使館發布消息，指出中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部臨時關閉。

5日據大陸國家衛健委通報，當日大陸的境外輸入病例有38例，而黑龍江占了20例，這20人都是中國籍，全部由俄羅斯經大陸綏芬河口岸入境。

澎湃新聞報導，據中共駐俄羅斯大使館從中俄兩國有關主管部門獲悉，中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部臨時關閉。

中共駐俄使館提醒在俄的中國公民密切關注上述資訊，認真遵守俄方防疫規定，做好自我隔離，避免長途旅行。

黑龍江綏芬河市政府官網3日曾發布消息，由於口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力都已超過極限，綏芬河口岸旅檢通道5日臨時關閉，6日正常開關，7日至13日繼續臨時關閉，恢復開關日期另行商定。

俄羅斯 黑龍江 中共

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