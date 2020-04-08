大陸國務院發通知 加強對無症狀患者管理

大陸國務院聯防聯控機制今日頒布「關於印發新冠病毒無症狀感染者管理規範的通知」，十五條通知強調要加強對無症狀感染者的管理，包含明確無症狀感染者定義、拍板無症狀感染者具有傳染性存在傳播風險，並規定醫療機構發現無症狀感染者要在2小時內網路上直報，強化無症狀感染者管理。

港媒南華早報3月23日引述獲得的中國內部文件指出，大陸在2月底以前至少發現4萬3000多人，經檢測成陽性但沒有症狀的感染者。外界開始對無症狀感染者關注，至此北京亦開始重視對無症狀感染者的處置，4月2日大陸總理李克強表示，要加強對無症狀感染者的管理。

據中國政府網站，今日頒布的15條通知指出，新冠病毒無症狀感染者是指無相關臨床表現，如發熱、咳嗽、咽痛等可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵，但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測呈陽性者。

通知指出，無症狀感染者有兩種情形，一是經14天的隔離醫學觀察，均無任何可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵；二是處於潛伏期的「無症狀感染」狀態。

通知並規範了發現無症狀感染者處置方式，指出各級各類醫療衛生機構發現無症狀感染者，應當於2小時內進行網路直報。縣級疾控機構接到發現無症狀感染者報告後，24小時內完成個案調查，並及時進行密切接觸者登記，將個案調查表或調查報告及時通過傳染病報告資訊管理系統進行上報。

無症狀感染者解除集中醫學觀察後，醫療衛生機構應當及時在傳染病報告資訊管理系統中填寫解除醫學觀察日期。

通知指出，無症狀感染者須集中醫學觀察14天，期間出現症狀者轉為確診病例，集中醫學觀察滿14天且連續兩次標本核酸檢測呈陰性者（採樣時間至少間隔24小時）可解除集中醫學觀察，但核酸檢測仍為陽性且無臨床症狀者需繼續集中醫學觀察。