首季消費者信心指數 兩岸、港澳齊跌

2020年第一季度兩岸暨港澳消費者信心指數8日在北京發布，中國大陸消費者信心總指數為101.8，排名居首；香港居末，為55.3；澳門、台灣分別為78.7、91.2。

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，兩岸暨港澳消費者信心指數與2019年第四季度相比均下降。中國大陸、香港、澳門和台灣消費者信心指數分別下降1.3、13.4、5.2、5.3。

消費者信心指數是消費者對經濟形勢各方面進行綜合判斷後得出的主觀評價和心理預期。取值在0至200之間，低於100表示受訪者「信心不足」，高於100表明「有信心」。該指數包括經濟發展、就業、物價、生活、購房和投資六項分指數。

降幅最大的香港，各項分指數均較上季度顯著下跌。其中投資、物價、生活和就業信心下跌幅度超過20%。而消費者購房信心指數僅為48.8，顯示民眾對購房最缺乏信心。

中國大陸消費者信心總指數處於樂觀區間，總體保持平穩。從各項分指數看，購房和物價信心指數呈上升趨勢，經濟發展、生活、就業信心指數同比與環比均出現不同程度下降，投資信心下降的幅度較顯著。

澳門方面，六項分指數中，除物價與購房信心外，其餘四項分指數均下降。其中，經濟發展、就業信心雙雙跌破100，較上季度下跌逾20%，表明消費者普遍對疫情影響下的整體經濟和就業狀況感到擔憂。

台灣方面的調查顯示，僅購房指數處於樂觀區間，其餘皆偏向悲觀。台灣民眾最擔憂的仍是物價水準。

此次消費者信心指數調查和編製由首都經濟貿易大學、中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學和台北醫學大學合作完成。