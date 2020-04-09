化危為機 民企須加快創新

隨著大陸疫情防控向好，復工復產正有序推進。大陸全國政協常委、全國工商聯副主席葉青表示，廣大民營企業要把握發展契機，加快創新，化危為機，激發企業潛能。

中新社報導，3月，全國工商聯對6256家會員企業復工復產情況進行調查，結果顯示，受疫情影響最大的是廣大中小企業，尤其是餐飲、旅遊、零售、製造等勞動力密集型領域的中小企業，大多面臨返崗難、資金難、物流難等問題。

葉青指出，疫情發生至今，不少中小企業停業、閉店，完全沒有營業收入，還面臨房租、工資、利息費用等剛性支付壓力，收入和支出的現金流缺口使得相當多中小企業經營舉步維艱。

「受疫情影響的企業想要實現全面復工復產，還存在困難」，他說，一些地方基層政府防疫壓力大，與推動復工復產之間出現明顯糾結；部分地區對交通進行嚴格管控，物流效率低，影響復工進程；而因疫情防控風險降低而逐步恢復營業的娛樂場所，又因輸入性病例不斷增多而緊急叫停。

一段時間以來，大陸全國工商聯31家直屬商會通過多種渠道、手段，協助解決會員企業在用工、防護品、物流等方面的需求，並先後為180餘家企業解決復工急需的52.49億元人民幣資金。

葉青指出，民營企業也應藉此機會檢視自身發展水平和抵抗風險的能力，轉變發展理念，將企業發展速度降下來，從做大做強轉向做強做優。民營企業要把握發展契機，加快創新，化危為機。他建言，企業要強化科技創新，大力培育新動能，推動傳統產業改造優化升級，加速數字化轉型進程。

葉青提醒，面對複雜多變的國際形勢，民營企業也要審時度勢、提高警惕，密切關注國際形勢對行業和自身的影響，及時進行戰略調整，提升經營管理水平，優化企業內部資源配置，提升抵禦風險的能力。