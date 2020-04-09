陸3大電信商 建設5G消息生態

大陸三大電信商中國電信、中移動、中聯通8日舉行線上記者會，發布「5G消息白皮書」，與會的華為則表示，支持移動5G消息業務，3月已入場試點大區啟動聯調測試，6月將支持5G消息商用。

每經網報導，「白皮書」確立5G業務功能及技術需求，提出消息生態建設構想。中國電信副總經理王國權、中國移動副總經理董昕、中國聯通副總經理範雲軍，以及來自華為、小米、vivo、OPPO、中興、三星、聯想、魅族、海信、蜂動、菊風等11家企業的代表出席發布會。

中國電信副總經理王國權表示，不斷提升用戶體驗，強化與產業鏈各方的合作，共同打造網絡互通、業務互聯、終端共享、體驗一致的高價值消息生態；中移動副總經理董昕稱，5G消息是全球運營商的共同選擇，基於統一GSMA RCS標準，將為客戶帶來多媒體消息、商業類消息、智能化消息以及互動式服務、安全防偽等全新體驗。

中聯通副總經理範雲軍表示，5G消息是5G生態以及數字經濟的重要組成部分，承載著傳統短信業務轉型升級的重要使命，期待產業鏈各方能夠齊心協力，共同打造5G消息生態圈。

5G消息業務是終端原生基礎短消息服務的全新升級，依照交互方式大致可分為兩類：即個人用戶之間，以及企業與個人用戶之間的信息交互。對於個人用戶而言，5G消息將打破傳統短信對每條信息的長度限制，內容方面也將突破文字局限，實現文字、圖片、音頻、視頻、位置等信息的有效融合。

對於企業而言，5G消息將為其提供與個人用戶之間的信息交互接口。企業可通過文字、語音、選項卡等富媒體方式向用戶輸出個性化服務與咨詢。例如，用戶可以通過發送語音或文字、點選關鍵字的形式，快捷實現車票預訂、支付、改簽等操作。

得益於以上特質， 5G消息在繼承傳統短信免註冊登錄、免安裝應用等特性的基礎上，實現信息交互的便捷高效。此外，5G消息還支持加密傳輸、圖形密碼等信息交互方式，可提供信息安全保障，保護用戶隱私。