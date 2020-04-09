河南服務業聚焦10領域 投資2兆

河南省發改委8日發布「2020年河南省服務業發展工作要點」稱，該省今年聚焦10個服務業重點領域，推動1000個總投資2兆元（人民幣，下同）的重大項目建設。

中新社報導，近年來，服務業屢屢成為河南經濟增長的主要拉動力量。2019年，河南GDP首破5兆元大關，其中，服務業增加值占GDP比重達48%。「要點」從主導產業、新興服務業、傳統服務業等方面列出工作要點，並指出今年目標為河南全省服務業增加值達到2.8兆元，占該省GDP比重超過48%。

在現代物流方面，「要點」提及推動Inditex集團、UPS公司在鄭州設立分撥中心和集散基地。在現代金融方面，「要點」提出探索設立中外合資證券公司，推動該省金融機構在企業海外發債、海外上市、資產證券化等方面與盧森堡、新加坡等開展合作，新增境內外上市公司10家左右。

在文化旅遊方面，「要點」提及在大別山、伏牛山、太行山、沿黃、沿大運河培育一批全域旅遊示範縣。在信息服務方面，啟動全省5G規模化商用。

此外，「要點」提出實施黃河流域文化旅遊融合發展等重大專項。同時舉辦日本、港澳台青少年大黃河研學實踐活動，聯合國內外入境遊主要平台及機構，加大功夫文化推廣工作。「要點」要求加快重點項目建設，聚焦10個服務業重點領域，推動1000個總投資2兆元的重大項目建設，力爭年度完成投資5000億元。