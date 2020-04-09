跨境電商、線上辦展 助陸外貿突圍

疫情之下傳統外貿之門越收越窄，尋找新發展途徑已成當務之急。大陸商務部國際貿易經濟合作研究院電子商務研究所助理研究員李嶧稱，中國已逐步建立起一套適應跨境電商發展的政策體系，跨境電商正成為助力中國外貿供給側結構性改革的新引擎。此次疫情期間，跨境電商優勢進一步凸顯，讓企業嘗到了甜頭。

中新社報導，得益於政策推動，中國跨境電商進出口規模持續高速增長，已成為外貿發展引人注目的新亮點。僅以進口為例，據官方數據，2019年中國跨境電商零售進口額達918.1億元（人民幣，下同），同比增長16.9%，是同期中國進口整體增速的10倍以上。

據統計，阿里巴巴國際站「3月新貿節」啟動以來，截至3月15日，訪問網站總人數比去年同期增長31%，交易買家數同比增長46%，交易履約規模同比增長79%。

分析人士認為，在全球疫情仍在加速擴散，中國外貿受到嚴重衝擊情況下，加快跨境電商等新業態、新模式發展，不僅有利於促進外貿進出口穩定增長，增加消費和就業，也有助於推動中國外貿轉型升級，更好滿足國內消費者需要。

不少地方已密集為跨境電商派發政策紅包。例如，杭州推出降低物流服務費用、提供跨境收款零費率、提高跨境電商出口退稅等8個方面措施；蘇州嘗試出口海外倉包裹退運業務，使電商商品能够順暢退回，減少了企業成本，也緩解了企業後顧之憂。

除以電商帶動外貿，大型展會也被「挪」到網上。會議決定第127屆廣交會於6月中下旬在網上舉辦，廣邀海內外客商在線展示產品，運用先進信息技術，提供全天候網上推介、供採對接、在線洽談等服務，打造優質特色商品的線上外貿平台。

疫情對傳統外貿造成了不小衝擊，但也給貿易新業態、新模式帶來了前所未有的發展機遇。有理由相信，跨境電商、線上辦展等形式，將助力中國外貿突出重圍，保證基本盤穩定。