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重慶、阿里巴巴聯手 渝貨賣全球

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

8日，重慶市商務委員會和阿里巴巴連線簽署「春雷計畫」戰略合作協議，共同推動重慶企業數字化轉型，助力「渝貨」賣全球。其中包括聯手打造20個銷售過億元人民幣的工廠。

中新社報導，在新冠肺炎疫情蔓延的當下，擴內需、穩外貿、助農興農迫在眉睫。「春雷計畫2020」旨在利用阿里巴巴20年來沉澱的數字化能力，創造新供給、激發新需求、促進新貿易，幫助中小企業共度難關。

阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇表示，上一次阿里巴巴推出「春雷計畫」是2009年全球面臨金融危機。此次重啟「春雷計畫」，希望不僅幫助中小企業度過眼前危難，也給中國經濟帶來信心，更重要的是能像11年前一樣，幫助它們找到數字化轉型的歷史機會。

根據協議，雙方將在兩年內實現三大階段性合作目標：在重慶知名產業帶區域建立20個產地直播基地；合力推進「C2M超級工廠計畫」，聯合相關部門打造20個銷售過億元人民幣的工廠；共同在重慶市南岸、江北、渝北等製造業發達區縣以及兩江新區定向扶持培育3個產業帶。

阿里巴巴和重慶將強強聯合，推動重慶製造「賣全國」和「賣全球」，助推重慶農產品「從田野到餐桌」的智能化升級，並共同加強重慶數字化人才培養。同時，阿里巴巴與重慶市南岸區、永川區和渝北區分別簽署了區域總部落戶協議、客服基地落戶協議、消費券合作協議。

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