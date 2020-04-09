聯仁健康醫療大數據公司 上海揭牌

由大陸國家衛生健康委員會部署、中國移動牽頭組建的聯仁健康醫療大數據科技股份有限公司（聯仁健康）運營總部8日在上海張江人工智能島正式揭牌。這是中國第一個「央企領投，地方政府、金融機構與醫療信息化企業共同參與，以國資為主體並具備市場化機制」的健康醫療大數據產業集團。

中新社報導，該公司由中國移動領軍組建，中國太平洋保險、濟南國際醫學中心產業發展有限公司、上海浦東投控科創基金等7家公司共同參與，實繳註册資本20億元人民幣。以5G、大數據、物聯網、雲計算和人工智能等為代表的新一輪信息技術革命催生健康醫療服務新業態、新模式。

大陸國家衛生健康委員會規劃發展與信息化司司長毛群安表示，健康醫療大數據是個新生事物，中國相繼制定相關法規、標準，各方也將加強聯繫，促進產學研用聯合發展。

新冠肺炎疫情加速了醫療大數據的發展。中國衛生信息與健康醫療大數據學會會長金小桃指出，健康消費在中國有非常大的內生需求，經過這次疫情，健康消費需求更加旺盛。他認為，這是發展健康產業數據經濟的契機。

中國移動通信集團有限公司董事長楊傑表示，疫情防控推動了5G、大數據的創新應用，這次在上海成立醫療大數據公司，將致力於推動大數據在醫療衛生領域的普及應用。

聯仁健康醫療大數據科技股份有限公司董事長戴忠在受訪時表示，上海有頂級醫療資源，也是人工智能、大數據發展高地，能為醫療大數據發展提供沃土。上海市浦東新區副區長管小軍也表示，張江是上海人工智能發展高地，該項目的引入，將促進人工智能、大數據等新興技術與健康醫療產業在此融合。