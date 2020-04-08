大陸「喬丹體育」侵權案終審敗訴 「喬丹+剪影」商標被撤

歷經8年纏訟，美國AIR JORDAN品牌與大陸喬丹體育的商標侵權案，8日由大陸最高人民法院做出裁決，判定大陸喬丹體育敗訴，25類「喬丹加剪影」商標被撤除。

每日經濟新聞報導，最高人民法院做出裁決，認為一審、二審判決認定事實和適用法律均有錯誤，應予撤銷，喬丹體育公司第25類服裝鞋帽襪等商品上的6020578號「喬丹+剪影」商標被撤。

喬丹體育是在1991年註冊「丹喬」商標，並於2000年改名為「喬丹體育」，以一名籃球員的型態作為商標，英文則是QIAODAN的拼音；而前NBA球星麥可喬丹（Michael Jordan）本人先前就曾表示，大陸消費者有權知道，喬丹體育及產品，和他沒有任何關係。

喬丹和大陸喬丹體育自2012年以來官司不斷，雙方爭議的焦點在於姓名權，喬丹認為大陸喬丹體育註冊使用的商標，會造成公眾對產品來源的誤認，擾亂正常的市場秩序，並以此申請撤銷對上述商標的註冊。

喬丹體育代理律師則認為，喬丹本人的姓氏為JORDAN，和QIAODAN相比有很大不同，而且JORDAN只是美國一個普通的姓氏，很難認定大陸喬丹體育與麥可喬丹本人存在必然聯繫，雖然喬丹本人擁有很高的社會知名度，但這並不代表他的姓氏在產品商標方面擁有特權。

先前在一審和二審均敗訴的喬丹，作為再度申請人向最高院申請再審，請求最高院撤銷被訴裁定以及一、二審判決，判令商標評審委員會對爭議商標重新作出裁定。

喬丹的再審理由提到兩點，首先是二審庭審後，中國新聞網聯合數字100市場研究公司發起了一項線上調查，該份線上調查結果本身就足以推翻商標評審委員會和一、二審法院關於「雙方已分別形成了各自的消費群體和市場認知」的其次是一、二審判決否認「喬丹」「QIAODAN」等標識，與再審申請人的對應關係，屬事實認定錯誤。