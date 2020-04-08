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武漢解封 沃爾瑪：投資百億就地開設數十家門市
武漢今天解封，屬美資企業的大型連鎖超商沃爾瑪中國公司隨即配合宣布，未來5年將在武漢投資人民幣30億元（新台幣約128億元），新開設數十家不同規模、功能的門市。
澎湃新聞報導，武漢今天特地舉辦線上「雲招商大會」，沃爾瑪中國總裁暨執行長陳文淵在會中，作出上述宣布。
陳文淵表示，沃爾瑪中國今天與武漢市政府簽署了戰略合作架構協議。根據協議，沃爾瑪中國未來5年將在武漢投資30億元，計畫新開4家會員商店、15家購物廣場及更多的社區門市。
根據報導，新冠肺炎疫情期間，沃爾瑪中國在武漢參與了「10元特價蔬菜包」和「政府儲備凍豬肉投放」等專案，並利用全球供應鏈向武漢增加重點商品供應。另一方面則直接從武漢、湖北境內農場採購蔬菜和水果，藉此援助受疫情影響的農戶。
同一期間，沃爾瑪中國還向所有租戶提供免租金政策，金額共達1.5億元。同時，沃爾瑪中國和沃爾瑪基金會還捐贈了150萬美元（約新台幣4520萬元）支援中國中央和武漢地區的防疫。
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