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武漢封城76天 經濟受創上兆元

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
專家、官員預估，新冠疫情將直接造成武漢經濟損失達人民幣2,000億元以上。新華社資料照片
專家、官員預估，新冠疫情將直接造成武漢經濟損失達人民幣2,000億元以上。新華社資料照片

湖北省統計局副局長葉青預計，武漢市第一季經濟損失約在人民幣2,000億至2,500億元（約新台幣8,600億至1.1兆元），後期採取各種措施，可以挽回一半損失。

第一財經報導，武漢解封之後，對於一度按下暫停鍵的經濟而言，接下來必須面對如何盡可能挽回失去的76天？

專家、官員預估，這次疫情將直接造成武漢經濟損失達人民幣2,000億元以上。但在加快復工、加快投資、提振消費等措施下，部分損失可以挽回。

湖北省統計局副局長葉青表示，預計武漢市第一季GDP損失在人民幣2,000億至2,500億元，但經濟韌性強，後期採取各種措施可以挽回一半損失。武漢GDP城市排名會從去年的第八名，下滑至第九名。

華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家賈康表示，這次疫情對武漢的經濟衝擊是很嚴重的，按照武漢去年GDP人民幣1.6兆元大約估算，兩個多月經濟損失超過人民幣2,000億元。

武漢大學經濟系主任羅知認為，疫情對武漢造成的經濟損失體現在四個方面，即停工停產期的 GDP 損失、復工期的服務業損失、復工期的製造業損失、需求端萎縮造成的製造業損失。

羅知測算發現，如果停工期間的損失不經過乘數效應放大，而且武漢復工不需要對返漢人員進行隔離，那麼樂觀情況下武漢的GDP損失約人民幣2,114億元，悲觀情況下約2,960億元。

羅知主持的企業調研顯示，武漢中小民營企業生存艱難，三成以上民營企業有倒閉的風險，即使生存下來的企業，也面臨較大的經營困難。建議向中央申請更有力度的減稅政策，在財力允許的情況下，還可以考慮給企業退稅和發放各類補貼。

為了刺激消費，武漢市擬在4月20日至7月31日間，財政投入人民幣5億元，專門用於消費券的投放，以刺激市民和外地遊客在當地實體店面消費。阿里巴巴、美團點評和騰訊等3家企業配比投放價值人民幣18億元的平台消費券和商戶消費券。

羅知認為，由於消費有乘數效應，政府每發放1元的消費券，可以拉動武漢市內消費約1.708元。

人民幣 消費券

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