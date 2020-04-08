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冠捷武漢廠按下重啟鍵 衝刺完成積壓訂單

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
央視網報導，目前武漢全市規模以上工業企業復工率已超過97%。新華社資料照片
央視網報導，目前武漢全市規模以上工業企業復工率已超過97%。新華社資料照片

武漢冠捷科技總經理劉志水表示，武漢冠捷的廠房已恢復以往的繁忙景象，下游28家配套企業也同步按下重啟鍵，重啟的武漢冠捷將衝刺完成積壓訂單。

央廣網報導，冠捷顯示科技（武漢）顯示器產銷量自2002年起，一直蟬聯全球首位，市場占有率超過35%。2月初，武漢冠捷來自歐洲、美洲和大陸國內的訂單積壓約80萬台，如果公司一直處於暫停狀態，最終將使部分終端使用者需求受損，全球供應鏈中部分企業面臨無業務可接，無工可開的狀態。

劉志水表示，武漢冠捷的廠房3月27日就恢復以往的繁忙景象，下游28家配套企業也同步按下重啟鍵，重啟的武漢冠捷將衝刺完成積壓訂單。

劉志水表示，3月只是正常產出10萬台。公司可以在4月做到70萬台，5月做到75萬台。

據央視網報導，目前武漢全市規模以上工業企業復工率已超過97%。武漢東湖新技術開發區已有上萬家企業復工，一些汽配企業生產廠房也恢復到正常時期的日產量。

今(8)日，上汽通用汽車武漢基地生產的400多輛家用汽車，將分批透過鐵路運輸，出口到烏茲別克。這也是武漢解封之後，大花嶺鐵路物流基地運送的首批出口貨物。

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