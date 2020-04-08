解封首日！武漢結婚預約系統當機 流量增3倍

疫情紛亂，愛要及時，武漢今（8）解封，恢復對外交通。據支付寶消息，因武漢結婚預約小程序(程式)瀏覽量超出預計，約春節前的三倍，造成系統暫時當機。

每日經濟新聞網報導，有網友爆料稱，大量武漢用戶湧進武漢預約結婚的「鄂彙辦」支付寶小程序，最終因預約人數過多，訪問量過高，系統一度當機。速度變慢，多次重新載入頁面即可。結婚後也可以上支付寶搜「新生兒重名查詢」或「重名查詢」。

據悉，在重啟的第一天凌晨，武漢的各種美食、美景被搬上支付寶首頁，大陸用戶打開手機就能「雲逛街」。上線的第一個小時，已有2,600萬人在手機上逛武漢了。