提振經濟 安永：大陸紓困政策有4箭

疫情衝擊大陸產業供應鏈與全球經濟，安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯今（8）指出，目前大陸政府推出刺激經濟復甦和紓困解難的政策措施主要包括：稅收/社會保險/住房公積金、金融支持、財政支持和通關四大面向，儘管多為臨時性政策，但對企業的現金流和投資計畫將有深遠影響。

安永近期發布「中國稅務及投資資訊」報告，疫情爆發以來，1至2月大陸社會消費品零售總額年跌20.5%、大陸規模以上工業增加值下跌13.5%，為了幫助企業度過難關，陸續實施一系列疫情防控措施。

劉惠雯舉例，在稅收上，對進口原產於美國的物資，恢復關稅減讓義務，不加徵關稅，已加徵稅款予以退還；對受疫情影響納稅確有困難的企業和中小企業予以減免房產稅、城鎮土地使用稅；對困難產業之企業如受疫情影響而虧損的交通運輸、餐飲、住宿、旅遊四大類服務業，其企業所得稅虧損後抵年限最長可自5年延長至8年。

此外，在財政金融政策上加強對製造業、小微企業、民營企業等重點保障企業信貸支持並給予財政貼息。在貨物通關方面，建立快速通關專門受理視窗和綠色通道，確保防疫物資快速驗放，且可先登記放行，再按規定補辦減免稅相關手續。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師周黎芳指出，為應對疫情，大陸政府對製藥、醫藥銷售、醫療和防護用品供應之疫情防控重點保障物資生產企業全額退還增值稅增量留抵稅額，對其為擴大產能而新購置的設備，允許在計算企業所得稅稅前時，一次性列報當期成本扣除，幫助企業緩解資金壓力。

周黎芳提醒，大型設備的投入也需要謹慎衡量，疫情造成部分醫療防護產品的供不應求應該不是常態，各企業應根據自己的資金狀況、未來的銷售估計、市場需求狀況等等情形綜合考量，以期在享受政策優惠和資金投入間尋求平衡。