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愛奇藝被爆虛增用戶和營收 股價一度跌逾14%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸影音串流平台愛奇藝被做空機構Wolfpack指稱通過會計手段虛增營收和誇大用戶數量。照片／鳳凰財經網
大陸影音串流平台愛奇藝被做空機構Wolfpack指稱通過會計手段虛增營收和誇大用戶數量。照片／鳳凰財經網

大陸影音串流平台愛奇藝被做空機構Wolfpack指稱通過會計手段虛增營收和誇大用戶數量。愛奇藝今（8）日否認質疑，稱所有財務和運營數據均是真實的，符合SEC（美國證券交易委員會）要求。

第一財經報導，空機構Wolfpack指控愛奇藝財務造假，營收虛增27%至44%，用戶數虛增42%至60%。愛奇藝在美股價昨一度跌超過14%，隨後股價回升，上漲3.22%，收在17.3美元。

對此，愛奇藝回應，關於今日第三方機構發表質疑愛奇藝的報告，其引用數據與結論嚴重失實，與實際情況不符，作為一個負責任的上市公司，公司披露的所有財務和運營數據均是真實的，符合SEC要求，對於所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權力。

圍繞虛增用戶方面，Wolfpack表示，通過三處獨立信源調查發現，愛奇藝的日活用戶數量虛增42%至60%。根據兩個廣告公司向研究機構提供的後台數據顯示，與愛奇藝2019年10月聲稱的1.75億移動端日活相比，當年9月的實際移動端日活數據下降60.3%。

此外，今年二月數據統計機構QuestMobile發布的「疫情下的中國移動互聯網報告」中也指出，愛奇藝在今年農歷新年前十天的日活數據為1.26億，也低於公司自身公布的數據。

據研究機構在大陸對1,563名愛奇藝用戶進行的實際調查顯示，有約31.9%的會員用戶是通過愛奇藝與京東、小米、攜程等合作伙伴的渠道獲取VIP資格。但愛奇藝一方面把這些用戶的付費全部計入營收。Wolfpack Research認為，這種不恰當的核算方法使得愛奇藝在誇大營收的同時「燒」掉虛假現金。

愛奇藝2019年財報顯示，總營收42億美元，年增16%；全年淨虧損15億美元，虧損比2018年擴大，其中，全年運營虧損13億美元。

愛奇藝

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