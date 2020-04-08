陸奢侈品銷售 Q1估減40％

疫情當頭，口罩都不夠搶，誰還出門買包包。歐洲投資銀行估算，今年第1季全球奢侈品銷售額平均下降8%，其中，中國市場將大跌40%。而隨著疫情持續發燒，波士頓諮詢集團（BCG）悲觀預測，今年全球奢侈品銷售額恐將減少人民幣7,000億元（約新台幣3兆元）。

中國人有多愛買包？據《2019中國奢侈品報告》顯示，2019年中國人全球奢侈品消費額達到1,527億美元，年增5%。中國人境外奢侈品消費額，占全球奢侈品消費總額的三分之一。

摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）調查，2019年全球三大奢侈品巨頭路易威登集團（LVMH）、開雲集團（Kering）、歷峰集團（Richemont）大中華區營收占比分別為17%、25%、25%，其中，大陸消費者在中國市場貢獻的營收分別占10%、17%、11%。 圖／經濟日報提供

此外，Burberry、愛馬仕、Prada大中華區營收均超過20%，其中國銷售業績在全年收入中的占比都已超過15%。

中國打個噴嚏，全球奢侈品市場都會感冒。更何況是新冠肺炎，奢侈品可是義大利、法國的支柱產業，包括香奈兒、古馳、阿曼尼、愛馬仕等大牌，在歐美不只關店，甚至關廠，生產線大停工。

每日經濟新聞報導，從疫情爆發至今，巴黎老佛爺百貨一整層的奢侈品店幾乎都是空無一人，名牌專櫃銷售人員表示，以往進店臨櫃買包的90%都是亞洲客人，最多的是中國，其次是日本。但「從2月初開始，客流量下滑80%。」

疫情在全球蔓延，奢侈品市場受到的波及愈發嚴重。波士頓諮詢集團（BCG）近日發布報告，悲觀預測2020年全球奢侈品銷售額將較去年大減人民幣7,000億元。

儘管在疫情衝擊下，愛馬仕不愛，香奈兒不香了，但大陸市場奢侈品價格依然堅挺。每日經濟新聞報導，走進Prada中國門市，店員還是那麼傲嬌：沒有打折、沒有降價。強調疫情之下，降價也不會成為奢侈品大牌的選擇。

市場分析，中國市場的奢侈品價格穩增，甚至每年上調，是為了讓用戶覺得保值增值，「這是大牌一貫的行銷策略，稀缺能產生消費的假象，甚至在某個階段進行漲價，短期內造成奇貨可居的局面。」