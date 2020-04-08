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陸外匯存底 減少460億美元

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
大陸3月外匯存底較2月下降460億美元。 新華社
大陸3月外匯存底較2月下降460億美元。 新華社

大陸國家外匯局網站昨（7）日公布，截至3月底，大陸外匯存底規模為3兆606億美元，較2月下降460億美元。這是大陸外匯存底近40個月來最大單月減少金額。顯示資金異常外流。

國家外匯管理局發言人王春英表示，3月主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、國際原油價格大幅下跌等因素影響，國際金融市場大幅震盪。美元指數走強，部分非美元貨幣相對美元匯率下跌，主要國家資產價格出現大幅調整。大陸外匯市場運行總體平穩，外匯供求保持基本平衡。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外匯存底規模有所下降。

王春英表示，預計受新冠肺炎疫情、地緣政治等因素影響，世界經濟貿易增長將受到嚴重衝擊，國際金融市場動盪加劇。隨著大陸統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，企業復工復產明顯加快，大陸實體經濟正在逐步恢復和改善，大陸經濟長期向好的發展趨勢不會改變，將繼續為外匯存底規模總體穩定提供支撐。

不過據路透測算，3月當月主要儲備貨幣中的歐元、日圓和英鎊兌美元分別升值0.04%、升值0.50%和貶值3.14%，而3月當月美元指數則上漲0.93%。假設中國外匯儲備的幣種構成與全球外匯儲備類似，那麼3月由於匯率波動造成外匯儲備估值大約減少40億美元。

這就意味著3月或因資金流出、抑或監管層維穩釋放導致外匯儲備減少大概在421億美元左右。而2月減少規模僅約10億美元。

外匯 實體經濟 新冠肺炎

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