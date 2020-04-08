精品登陸 轉向線上找出路

應對疫情，消費者減少出門，奢侈品大牌不能坐以待斃，因此瞄準電子商務，從門市銷售，改推「雲走秀」、「雲賣貨」，轉向線上銷售。

為能激發消費者不出門也有購物慾望，疫情讓以往高高在上的奢侈品牌，開始大轉變。Prada、卡地亞進駐天貓開店，比利時的老牌皮革品牌Delvaux入駐京東，LV開了微信直播，還登陸小紅書。

奢侈品牌寄希望於線上電商，一方面希望彌補疫情下造成的損失，另一方面期待能尋找新的增長點。

轉戰電商，奢侈品春節後的幾場行銷活動，都獲得相當高的業績成長。每日經濟新聞報導，天貓奢侈品平台表示，2月10日卡地亞超級品牌日當天，單價人民幣15.01萬元的Juste un Clou系列黑色陶瓷鑲鑽手鐲開賣52秒即售出；單價人民幣2.2萬元的新一季設計手鐲也在當天被搶購一空。3．8女王節第一天的天貓奢侈品的銷賣增長則高達1.4倍。奢侈品轉戰線上已是大勢所趨，貝恩公司預測，到2025年全球25%的奢侈品銷售將在網上完成。

據《2019中國奢侈品報告》顯示，中國已經成為全球奢侈品銷售電商比重最高的國家，2019年中國奢侈品線上銷售營業額達人民幣520億元，比2018年增長約44.4%，遠超中國奢侈品市場24%的年增速。報告還預測，2020年中國奢侈品電商市場將繼續增長，預計增速超過50%。