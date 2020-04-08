陸跨境電商試驗區 增設46個

大陸國務院總理李克強搶救對外貿易祭出新措施，宣布推出增設46個跨境電子商務綜合試驗區、支援加工貿易及在網上舉辦廣交會等，要穩住外貿基本盤。

央視報導，原定4月中登場的廣交會，一度因全球疫情嚴峻形勢而延後，李克強昨（7）日舉行國務院常務會議拍板敲定將在6月中下旬在網上舉行。

中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）已連續舉辦63年，有大陸外貿「晴雨表」之稱，李克強表示，第127屆廣交會決定6月中下旬在網上舉辦，將廣邀海內外客商線上展示產品，運用先進資訊技術，提供全天候網上推介、供採對接、線上洽談等服務，打造優質特色商品線上外貿平台，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。

同時，國常會宣布增設46個跨境電商綜合試驗區。李克強指出，當前傳統外貿受到疫情較大衝擊，為更大發揮跨境電商優勢，以新業態助力外貿，國常會議決定推廣促進跨境電商發展的有效做法，實行對綜試區跨境電商零售出口貨物按規定免徵增值稅和消費稅、企業所得稅核定徵收等支持政策，研究將具備條件的綜試區所在城市納入跨境電商零售進口試點範圍。

他並要求統籌內外貿發展，支援加工貿易企業紓困。國常會議決定，對加工貿易保稅料件或製成品內銷，年底前暫免徵收緩稅利息。將加工貿易企業內銷可選擇按進口料件或按成品繳納關稅的試點，擴大到所有綜合保稅區。擴大鼓勵外商投資產業範圍。

此外，為加強普惠金融服務，國常會議決定，實行財政金融政策聯動，將部分已到期的稅收優惠政策延長到2023年底。

國務院稅收支持政策，受惠對象包括：對金融機構向小微企業、個體工商戶、農戶發放人民幣100萬元及以下貸款的利息收入免徵增值稅；對向農戶發放10萬元及以下貸款的利息收入、為種養殖業提供保險業務的保費收入，按90%計入所得稅應納稅所得額；對小貸公司人民幣10萬元及以下農戶貸款的利息收入免徵增值稅，並按90%計入企業所得稅應納稅所得額，對其按年末貸款餘額1%計提的貸款損失準備金，准予所得稅稅前扣除。