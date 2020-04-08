滙豐不派股息 港投資人怒

香港滙豐銀行因為不派發股息而引發投資人強烈不滿，有投資人籌組股東聯盟要求「以股代息」。由於滙豐具有港英政府年代象徵意義，這次不派息已衝擊港人投資信心。

受新冠肺炎疫情衝擊，英國政府為預防進一步衝擊金融體系，要求滙豐等銀行暫停派息，以便儲備多些現金應對可能出現的問題。滙豐因此宣布，停止派發去年第4季現金股息，並表示年內也不會派發普通股利息。

滙豐在香港上市，此舉觸怒香港的投資人，輿論和社會大眾紛紛熱議。有滙豐的投資人近日成立「小股東權益大聯盟」，聲稱至今聯絡超過3,000名股東，約持有滙豐已發行股份總數的2%，總市值超過港幣100億元（約新台幣390億元）。

聯盟希望爭取到5%股份的股東支持，並要求滙豐派發股票以代替現金股息，同時要求董事減薪及停發紅利等，如果沒有獲得滙豐回應，不排除把行動升級。此外，對滙豐採取法律行動也是大聯盟的選項之一。

星島日報報導，立法會金融服務界議員張華峰痛斥滙豐控股此舉讓小股東蒙受巨大損失，要求政府代為向匯控爭取權益。但財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，匯控總部在英國倫敦，他們需考慮英倫銀行和當地監管機構的要求，金管局和證監會不時與海外的對口單位聯絡，但不作公開評論。

從英國殖民時代到今天，不少港人都喜歡購買滙豐股票，原因之一是它一年四季都派發現金股利，為投資人提供穩定收入，是退休人士的最愛。此外，滙豐銀行歷史悠久，對於一些老港人而言，它在股票市場上就是「日不落的帝國」，對投資其股票及賺取股利充滿信心。

不過，近十年來，隨著歐美先後爆發金融風暴，以及滙豐多次因為洗黑錢問題而遭到處罰，一些港人已逐漸對滙豐感到失望。而這次滙豐因為英國監管當局的決定而停止派發股利，更進一步激怒當地的投資人。

滙豐股價昨收報港幣40.15元，上漲3.1%。