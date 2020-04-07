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武漢36萬商家 可獲1個月免息貸款

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

武漢解封在即，恢復經濟生產活動再添利好。7日，網商銀行宣布，從4月8日開始，為了讓武漢商家打贏經濟仗，全市36萬街邊小店、小微企業、個體工商戶等，將得到一個月免息貸款，利息由網商銀行全額承擔。

中新社報導，來自全國2萬個小店主的調研報告顯示，小店的資金缺口成為其經濟回暖的最主要阻力，八成小店面臨資金缺口，但資金缺口並不大，96%的商家資金需求在100萬元人民幣以下，處於「扶一把」就能活的狀態。

武漢是大陸全國小店密度極高的城市，網商銀行方面表示，此次面向全城小店的舉措，有兩個特點，一個是無接觸貸款，3分鐘申請，1秒放款，全程零人工接觸和干預。

二是零成本，在開城首月，小店無需成本，就能貸款，可有效補充現金流，促進其恢復營業，生意回暖。

小店的韌性之強也確實超出許多人的預期。網商銀行和支付寶的數據顯示，武漢小店復工率，4月第一周環比提升23%，其中貸款小店復工率比不貸款高26%，貸款小店營業額亦在上漲，環比提升33%，回暖態勢明顯。

網商銀行行長金曉龍說，中國小店的數字化之路，非但不會停下，反而會更加加速，小店也能掌握數字化武器，未來抗擊風險的能力會更加強大。

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