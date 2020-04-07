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戰疫、復甦經濟 陸趨良性循環

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新冠肺炎疫情對中國和世界經濟造成嚴重衝擊和重大挑戰。大陸全國政協委員、上海新金融研究院理事長屠光紹指出，疫情全球蔓延、惡性程度高、延續時間長，對社會與經濟造成全面影響。中國有能力應對此次危機，也應在世界經濟發展中發揮更多積極作用。

中新社報導，屠光紹指出，疫情通過四個傳導機制對經濟產生影響。首先，是產業之間的傳導，面向大眾市場的餐飲、旅遊、娛樂、交通運輸等行業首當其衝，並迅速由第三產業傳導到其他產業。隨後，是金融和實體經濟的相互傳導，金融市場信用收緊、流動性降低，與實體經濟經營困難、現金流緊張的局面相互作用，惡性循環。

在更綜合的層面，是微觀經濟與宏觀經濟之間的傳導，實體企業的困難導致經濟增速下降、居民收入減少、就業市場縮水等宏觀問題。

屠光紹表示，疫情發生後，資金流動性從寬鬆轉為緊張；信用關係從擴張轉為收緊，金融機構趨於謹慎，不輕易把錢借出去；投資風險偏好從高風險向低風險移動，甚至現金為王；其他貨幣向美元集中，美元指數上漲。

他說，現在全球經濟面臨的不是增長多少的問題，而是能不能穩定，及如何避免更大危機的問題。首要的任務是控制疫情，最大的挑戰是如何應對和處理控制疫情與穩定經濟的相互關係：疫情控制不住，經濟面難以改觀。

屠光紹表示，面對全球性的諸多風險與挑戰，中國具備較為有利的條件和優勢來應對，對此應有信心。

他說，近年來，中國進行經濟結構調整，供給側結構性改革，為應對疫情提供了良好的經濟基礎和產業結構基礎。目前中國國內疫情已得到有效控制，企業復工復產率提高，疫情控制和經濟恢復有望進入良性循環。

此外，中國政府的政策空間較大，還有很多政策工具可用。中國有龐大的市場，供應鏈、產業鏈相對完整，企業自身發展與產業調整相結合，相信能够逐步克服疫情的負面影響，並對世界經濟的恢復作出貢獻。

在具體操作層面，屠光紹指出，當前最重要的就是一手抓防疫，一手抓復工復產，使兩者相互促進。

政府應該出台更積極的財政政策，幫助中小企業解決實際困難、救助生活困難的居民；貨幣政策則應針對保持資金的流動性，穩定金融體系，有針對性地加大對實體經濟的支持力度。

下一步，則要加大城鎮公共衛生等領域的投資；適當發放消費券，促進居民消費、幫助企業紓困。企業則應該加強與供應鏈廠商的相互支持，優化產業結構，適應疫情帶來的變化。

實體經濟 疫情 信用

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