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廈門11條硬核措施 促進旅遊發展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年4月7日起至12月31日，廈門市將落實11條硬核措施，進一步促進旅遊會展住宿餐飲業的健康發展。

廈門市政府日前公布由該市商務局、市文化和旅遊局、衛生健康委員會和財政局聯袂推出的這些具體措施。新冠肺炎疫情影響下，廈門旅遊、會展、住宿、餐飲等服務行業受到衝擊。

為統籌推進疫情防控和經濟社會發展，廈門推出11條硬核措施，加大對旅遊會展住宿餐飲業的支持。從廈門出台的具體措施可見，除國際會議展覽外，可正常舉辦國內各類會議、培訓班、展會等，參會人員要查驗健康碼和體溫檢測。

今年6月30日前，在會展中心、佰翔會展中心舉辦的會展活動免收場租費用。支持經營狀況良好、有發展前景的旅遊會展住宿餐飲業中小微企業或者個體工商戶，通過「廈門市中小微企業融資增信基金」的增信服務，獲得銀行更多信用貸款支持。

在旅遊方面，今年6月30日前，市民和遊客在法定節假日和休息日可免費乘坐地鐵、BRT、公交車；除按規定暫緩恢復開放的景區、景點外，國有A級景區向市民遊客免費開放，鼓勵非國有A級景區參加免費開放活動。

在恢復開放全省跨市旅遊業務之日起三個月內，對廈門市旅行社組織招徠福建省內遊客在廈過夜，按照住宿1晚、2晚、3晚分別給予30元/人．天（人民幣，下同）、50元/人．天、80元/人．天的補助，每人次最多補助3晚，單個旅行社補助最高不超過50萬元。 除諸多免費福利外，廈門還加大對用電用水用氣、失業保險費返還、房產稅和土地使用稅等方面的扶持力度，支持旅遊會展住宿餐飲企業或個體工商戶的發展。

當前，廈門本地新冠肺炎疫情防控已經取得積極成效，休閒文旅產業也在有序恢復中，但境外多個國家和地區疫情加速蔓延。由此，今年第六屆中國（廈門）國際休閒旅遊博覽會已確定延期至6月下旬在廈門舉辦。

該展會舉辦五年以來，已成為與國際接軌交流的休閒旅遊產品一站式採購交易平台，僅去年三天共計22.6萬人次觀展，參會旅行商近2萬名，其中境內外重要專業買家1000多名，總消費交易額3.45億元。

廈門 疫情 新冠肺炎

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