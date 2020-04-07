海南自貿區 大手筆招商引才

海南自貿區（港）建設兩年來，不斷向海內外拋出橄欖枝。海南在兩年間大手筆招商，招商局集團、淡馬錫集團、普華永道、阿里巴巴等一大批大陸國內外知名企業搶抓機遇加速布局。截至去年年底，進駐海南的33家企業被認定為總部企業。

中新社報導，海南省國資委表示，目前已有23家中央企業在瓊設立30家區域總部或業務子公司。2019年內新註册央企完成結算營業收入800億元（人民幣，下同），在海南投資超百億元。 中國旅遊集團是首家將總部落戶海南的央企，集團董事長萬敏表示，企業正深化與海南合作，進一步擴大投資促進消費。他說，中旅集團將制定年度行動計畫，擴展旅遊消費形式，參與海南自貿港和國際旅遊消費中心建設。

海南自貿區（港）建設之初就明確加大全球招商力度，積極引進符合中國國情、符合海南實際、符合高質量發展要求的產業項目和市場主體，形成資本增量。

2019年海南新設立外商投資企業338家，增長102.4%；實際使用外資15億美元，已連續兩年翻番。

愛瑪客是全球餐飲、設施、制服外包服務領軍企業。愛瑪客服務產業（中國）有限公司業務增長高級總監石斌表示，集團今年在海南成立分公司，投身餐飲、設備設施服務市場，未來將考慮進一步擴大投資，設立面向東南亞地區的區域總部。

海南開放，亮點還在於招商的同時大規模引才。「招商是重要引擎，引才是關鍵保障，二者缺一不可」。中國南海研究院海南自貿區（港）研究中心主任于濤說，此前海南曾出現招商火熱但人才缺乏的情況，只有源源不斷提供人才保障才能留住企業。

2018年，海南公布「百萬人才進海南行動計畫（2018-2025年）」，保障人才落戶、安居、購房、購車、子女入學、配偶就業、醫療保障等一系列權益。截至2019年底，海南重點用人單位共引進人才8.6萬餘人、同口徑增長4.15倍，7716名外籍人才來瓊工作。從外語教師到航空駕駛員，從企業高管到旅遊從業者，引進人才深度融入海南發展。一周前，海南啟動新一輪「引智」行動，提供3萬個崗位面向全球招募人才。