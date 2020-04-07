大陸國務院宣布 廣交會6月下旬以網路形式舉行

大陸國務院總理李克強今日召開國務院常務會議，針對全球疫情嚴峻形勢，會議決定第127屆廣交會於6月下旬以網上形式舉行，以讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。

廣交會創辦於1957年春，每年春秋兩季在廣州舉辦，由大陸商務部和廣東省政府聯合主辦。現是大陸目前歷史最長、規模最大、商品種類最全、到會採購商最多且分布國別地區最廣的綜合性國際貿易盛會，會期內簽約的成交額是大陸貿易動向先行指標，有大陸外貿「晴雨表」之譽。

廣交會本原定4月15日於廣州舉行，但早前宣布延期，當時有分析指出，這讓原本想從疫情中振興經濟的大陸更為不利。

另外，李克強在主持會議時指出，要推出增設跨境電子商務綜合試驗區、支持加工貿易、廣交會網上舉辦等系列舉措，積極應對疫情影響努力穩住外貿外資基本盤；決定延續實施普惠金融和小額貸款公司部分稅收支援政策。