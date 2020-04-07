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大陸教育部要求台灣 切實保障陸生正當就學權益

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸教育部要求台灣，切實負起責任，保障陸生正當就學權益，立即改變針對陸生的不合理限。（截圖自央視新聞）
大陸教育部要求台灣，切實負起責任，保障陸生正當就學權益，立即改變針對陸生的不合理限。（截圖自央視新聞）

大陸教育部7日在官網發布訊息表示，對於因台灣方面原因而導致在台灣就讀的大陸學生無法返台的情況，「要求台灣當局切實負起責任，保障陸生的正當就學權益」。大陸教育部並呼籲台灣，立即改變針對陸生的不合理限制，不應片面強調防疫而罔顧陸生返校就學權利。

大陸教育部港澳台辦表示，2月6日，台灣當局宣布暫停大陸居民赴台，而台灣各高校（大專院校）已於2月底至3月初陸續開學，使得大多數在台灣就讀學歷的大陸學生無法正常返校。此舉嚴重損害了在台灣高校就讀大陸學生的正當權益。

這份新聞稿並稱，「對於近一段時間以來廣大陸生的強烈訴求，台灣當局仍漠然處之、無動於衷、聽之任之、無所作為。與此同時，台灣有關高校沒有為陸生爭取到應有的返校就讀權利，甚至試圖將陸生推出校園、推卸責任。」

大陸教育部港澳台辦要求，在陸生無法返校或延期返校的情況下，台灣有關高校應當重視陸生學雜費及住宿費減免，提升網課開課數量和質量等方面的訴求，採取補救措施，合理解決陸生就學和生活面臨的實際問題。

在同一份新聞稿中，大陸教育部港澳台辦還先闡述，新冠肺炎疫情發生後，大陸教育部「高度重視在大陸就讀台灣學生情況，採取切實有效措施保障台生的合法權益」。包括，要求各高校精準了解每位在讀台灣學生情況，落實屬地防疫措施，提醒台生做好自身防護，組織開展線上教學，確保台生健康有保障，「停課不停學」。

大陸教育部港澳台辦稱，很多高校還為台生推出一系列「暖心舉措」，如建立台生健康檔案、啟動遠程心理諮詢服務、推出個性化課程、組織攝影繪畫及參加社區公益活動等，豐富了台生的學習生活。

目前，在大陸的台生無一感染新冠肺炎。大陸教育部港澳台辦表示，下一步，大陸高校將根據疫情防控工作需要合理確定開學時間，將台生防疫工作納入「聯防聯控」整體防控機制，確保台生身體健康。

陸生 教育部 高校

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