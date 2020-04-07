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2.6億！人行對第三方支付機構開出史上最大罰單
中國人民銀行日前對第三方支付機構瑞銀信開出的人民幣6,000萬元高額罰單，震驚支付圈。
界面新聞報導，人行深圳市中心支行向深圳瑞銀信資訊技術有限公司，開出6張罰單，合計罰款人民幣6,201.5萬元。其中，深圳瑞銀信信息技術有限公司被罰6,124萬元（約新台幣2.6億元），另外，3名前任相關責任人合計被罰35.5萬元，創下人行對支付機構開出的罰單金額新高。
罰單顯示，瑞銀信所涉及的違法行為類型為超出核准業務範圍、未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施、未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明客戶進行交易、未按規定報送可疑交易報告。
此外，今年以來，人行重慶營業管理部、杭州市中心支行也紛紛對瑞銀信開出罰單。
2017年、2018年瑞銀信也分別收到3張罰單，內容涉及違規進行銀行卡收單業務、違反支付結算結算管理規定等，此前瑞銀信還因9家單位因虛假商戶比例超過65%，被人行點名。
天眼查資訊顯示，瑞銀信資訊技術有限公司成立於2008年，註冊地為深圳市福田區，註冊資本1億元人民幣。據21聚投訴顯示，多位與瑞銀信相關的投訴人有一致的訴求，在支付方面，部分瑞銀信代理表示，瑞銀信在擅自不通知的情況下凍結分潤、無法退還機器等；還有多位商家投訴瑞銀信涉嫌欺詐。
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