2.6億！人行對第三方支付機構開出史上最大罰單

中國的大型咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」，近年以挑戰星巴克之姿問鼎中國咖啡市場，並成功迅速崛起上市、成為中國最大的連鎖咖啡品牌。然而今年開年之初先是受到武漢肺炎疫情的衝擊，門市銷售一片冷清慘淡；2月又爆炸性地被國際揭露財務造假，東窗事發下瑞幸在上週「自爆式」承認指控，市值突破100億美元的瑞幸咖啡，立即引發股價暴跌85%的大崩盤。從週末以來，被新聞嚇到的中國消費者們出現兩極化的反應：開始大量下單消耗現存的瑞幸咖啡優惠券、或申請退款儲值，幾度讓瑞幸咖啡的APP大當機。

2020-04-07 08:30