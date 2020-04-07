大陸外匯存底3兆606億美元 較年初減少1.5%
大陸國家外匯局網站今（7）日披露，截至3月底，大陸外匯存底規模為3兆606億美元，較年初下降473億美元，降幅為1.5%。
國家外匯管理局發言人王春英表示，3月主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、國際原油價格大幅下跌等因素影響，國際金融市場大幅震盪。美元指數走強，部分非美元貨幣相對美元匯率下跌，主要國家資產價格出現大幅調整。大陸外匯市場運行總體平穩，外匯供求保持基本平衡。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外匯存底規模有所下降。
王春英表示，預計受新冠肺炎疫情、地緣政治等因素影響，世界經濟貿易增長將受到嚴重衝擊，國際金融市場動盪加劇。隨著大陸統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，企業復工復產明顯加快，大陸實體經濟正在逐步恢復和改善，大陸經濟長期向好的發展趨勢不會改變，將繼續為外匯存底規模總體穩定提供支撐。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言