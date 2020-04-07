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大陸外匯存底3兆606億美元 較年初減少1.5%

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
截至3月底，大陸外匯存底規模為3兆606億美元。新華社資料照片
截至3月底，大陸外匯存底規模為3兆606億美元。新華社資料照片

大陸國家外匯局網站今（7）日披露，截至3月底，大陸外匯存底規模為3兆606億美元，較年初下降473億美元，降幅為1.5%。

國家外匯管理局發言人王春英表示，3月主要受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延、國際原油價格大幅下跌等因素影響，國際金融市場大幅震盪。美元指數走強，部分非美元貨幣相對美元匯率下跌，主要國家資產價格出現大幅調整。大陸外匯市場運行總體平穩，外匯供求保持基本平衡。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，外匯存底規模有所下降。

王春英表示，預計受新冠肺炎疫情、地緣政治等因素影響，世界經濟貿易增長將受到嚴重衝擊，國際金融市場動盪加劇。隨著大陸統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，企業復工復產明顯加快，大陸實體經濟正在逐步恢復和改善，大陸經濟長期向好的發展趨勢不會改變，將繼續為外匯存底規模總體穩定提供支撐。

外匯 實體經濟 新冠肺炎

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