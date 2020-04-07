應對新冠疫情 亞投行向大陸提供約3.55億美元貸款

亞洲基礎設施投資銀行今（7）日表示，將向中國大陸提供約3.55億美元的主權擔保貸款，以應對新冠肺炎疫情。這也是亞投行首筆緊急援助貸款。

中新社報導，亞投行董事會批准對大陸的緊急貸款項目，用於支援中國大陸加強可持續公共衛生基礎設施建設，採購應急醫療設備和物資。

這也是亞投行首筆緊急援助貸款。亞投行稱，北京和重慶等城市流動人口眾多，防控工作面臨嚴峻挑戰，資金需求巨大。這筆貸款將有助於提升這兩個城市在公共衛生基礎設施和系統的可持續建設，以及應對突發疫情的能力。

項目實施內容包括支持疾控中心的升級改造，提升醫療機構的應急防疫處理能力，為前線醫務人員採購用於疫情防控的應急設備和物資等。

亞投行副行長Konstantin Limitovskiy表示，亞投行支持成員建設強大且具有韌性的公共衛生基礎設施體系。這筆緊急貸款充分體現在成員面對突發危機時，亞投行會迅速積極回應成員的需求，並幫助成員作出有效應對。

之前，亞投行已宣布將推出初始額度為50億美元的危機恢復基金，為受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊的公共和私營部門機構提供快速融資。