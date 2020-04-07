快訊

直播／紓困振興方案 政院：發現金不合情合理、比消費券還糟

小港機場空勤直升機跑道上翻覆 機上五人均安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶救中小企業 阿里巴巴重啟「春雷計劃」：推出16項措施

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
阿里巴巴集團總部淘寶城位於杭州阿里巴巴西溪園區。（每日頭條）
阿里巴巴集團總部淘寶城位於杭州阿里巴巴西溪園區。（每日頭條）

大陸電商集團阿里巴巴今天（7日）宣布，時隔11年再次啟動扶助中小企業的特別行動「春雷計劃」，推出五方面16項扶助措施，包括外貿升級線上突圍、助力外貿開拓內銷、打造數位化產業帶、智慧網絡助農興農、金融支持「再扶一把」。其中，網商銀行將聯合全國工商聯和100家銀行，為1000萬小微商戶提供無接觸貸款。

據澎湃新聞網，2009年3月，阿里巴巴在全球經濟危機期間首次啟動「春雷計劃」，幫助大陸國內中小企業乘互聯網之勢衝出寒冬。

阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇今天發出一封題為《春天的戰役》的給全體員工公開信，信中說，「作為社會經濟的原子細胞，中小企業活，則社會經濟活；中小企業興，則社會經濟興。」阿里巴巴將充分利用20年來沉澱的商業力量和技術力量，通過一系列「硬核」舉措，創造新供給、激發新需求、促進新貿易，同時全力推動面向數字經濟時代的新型基礎設施建設，用一切必要行動幫助中小企業共渡難關。

具體措施包括，阿里巴巴依託速賣通（AliExpress）、Lazada、天貓海外等平台，實現海外線上「雲拓客」。中國內貿平台1688.com開設數位化「外貿專區」；對已入駐天貓的外貿製造業企業，減免店舖年費延長3個月。在全國打造10個產值過百億人民幣的數位化產業帶集群。將在全國建設1000個阿里巴巴數位農業基地。

此外，為幫助更多中小企業擺脫資金困境，免費「0帳期」服務延至6月30日，網商銀行為符合條件的平台商家墊付貨款；網商銀行聯合全國工商聯和100家銀行，為1000萬小微商戶提供無接觸貸款。

天貓 電商

延伸閱讀

抖音創辦人 攻線上教學

台南轉運站機車租賃業者搶客鬥毆 交通局：加強管理

傳阿里巴巴 購快遞公司韻達一成股權

馬雲贈送100萬個口罩 俄羅斯讚「真朋友」

相關新聞

李嘉誠父子大買集團股 1周獲利38億元

香港首富李嘉誠父子一周之內斥資約7.34億港元（約9468萬美元）連續增持旗下長實集團和長和的股權，6日長和系股價暴漲，此番操作的帳上獲利近1億港元（約逾38億元新台幣）。

搶救中小企業 阿里巴巴重啟「春雷計劃」：推出16項措施

大陸電商集團阿里巴巴今天（7日）宣布，時隔11年再次啟動扶助中小企業的特別行動「春雷計劃」，推出五方面16項扶助措施，包...

正研究同意台灣以觀察員加入WHO？陸使館駁：假消息

中國大陸駐日本大使館3月31日發布「駐日本使館發言人就個別日本媒體發布虛假涉華報導發表談話」指出，個別日本媒體公然發布虛...

新冠肺炎衝擊經濟 專家籲陸官方撒人民幣10兆救經濟

為化解新冠肺炎疫情衝擊，有專家呼籲大陸官方的財政政策救助和刺激規模應不低於人民幣10兆元（約新台幣43兆元），救助和刺激...

海航控股無法償付融資券本息 盼延期

新冠肺炎疫情使中國海航系公司償債壓力進一步加大。香港航空股東之一的海南航空控股七日表示，預計無法按時償付將於4月17日到...

「瑞幸咖啡」跨國詐財啟示錄：中國版星巴克為何淪為民族之恥？

中國的大型咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」，近年以挑戰星巴克之姿問鼎中國咖啡市場，並成功迅速崛起上市、成為中國最大的連鎖咖啡品牌。然而今年開年之初先是受到武漢肺炎疫情的衝擊，門市銷售一片冷清慘淡；2月又爆炸性地被國際揭露財務造假，東窗事發下瑞幸在上週「自爆式」承認指控，市值突破100億美元的瑞幸咖啡，立即引發股價暴跌85%的大崩盤。從週末以來，被新聞嚇到的中國消費者們出現兩極化的反應：開始大量下單消耗現存的瑞幸咖啡優惠券、或申請退款儲值，幾度讓瑞幸咖啡的APP大當機。

餐飲業復甦 多地發消費券助陣

隨著疫情形勢逐漸向好，中國餐飲市場日漸回暖，多地餐飲行業逐漸放開了堂食業務。為推動餐飲行業盡快恢復元氣，江西、江蘇、寧夏等大陸多地陸續發放餐飲消費券，提振餐飲企業經營信心和民眾消費信心。

福建開工、到崗率 陸沿海省份排前3

福建省人力資源和社會保障廳日前統計，至3月23日，福建省開工率為92.68%、到崗率為81.02%，在大陸沿海省份中居前三名。

寧夏葡萄酒 產值達260億元

寧夏賀蘭山東麓葡萄產業園區管委會表示，截至2019年底，寧夏葡萄種植面積達到57萬畝，占大陸全國的四分之一，產業綜合產值已達到260億元人民幣。

上海16領域復工 中小微企求轉型

進入四月，上海的城市活力正在逐步復甦。據上海市經信委數據，目前上海37個主要行業領域中，規上工業（99.9%）、重大工程（100%）、外資行業（100%）、外貿行業（100%）等16個領域已基本全部復工。已經復工的上海中小微企業中，不少都期待在疫情下找到自己的轉型發展之路。

挪威超級鮭魚養殖工船 陸企打造

總部設在大陸深圳的中集集團表示，其旗下中集來福士為挪威知名的三文魚（鮭魚）養殖企業為Nordlaks Oppdrett AS建造的首條巨型先進的深水養殖工船「HAVFARM1」已經在日前完工命名暨拖離港口。

配合東莞抗疫 台商拚復產復工

東莞是台灣人經商首選之地，但新冠肺炎疫情直搗經濟命脈、打亂產業布局，許多企業在復產、復工上窒礙難行；經過台商協會協助企業配合當地防疫輔導、相關政策出台後，漸漸回歸步調。

熱門新聞

「誰承認台灣是一個國家了？」中國駐法使館發文怒批

即時短評／北京宣布防疫常態化 企業面臨生死考驗

用數據說話 大陸抗疫付出了多少代價？

餐飲第一槍 大陸海底撈漲價

漲價菜量變少 海底撈坦承：受疫情影響成本上漲

逾46萬家公司倒閉 林毅夫籲發消費券救陸企

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。