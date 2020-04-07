李嘉誠父子大買集團股 1周獲利38億元

香港首富李嘉誠父子一周之內斥資約7.34億港元（約9468萬美元）連續增持旗下長實集團和長和的股權，6日長和系股價暴漲，此番操作的帳上獲利近1億港元（約逾38億元新台幣）。

中國基金報報導，疫情危機之下，二代掌門人李澤鉅這樣表示：「財務仍穩健，集團見慣風浪，亦在風浪中成長」。

6日港股市場長和系股票全線上漲。長和上漲6.29%領漲香港藍籌股，全天漲幅僅次於太古股份公司A。此外，長江基建集團漲5.44%；和記電訊香漲超5%；電能實業漲超4%；長實集團、香港電訊均漲超3%；電訊盈科漲超2%。

據港交所4月1日披露，一家由李嘉誠及長子李澤鉅各擁有50%權益的公司，分別於3月26日、30日，以每股39.0554港元、40.1532港元的均價，購入共188.8萬股長實集團股份，涉及資金約7441萬港元，李嘉誠名下持有的長實股權，已增至34.43%。

長實一度因出售內地大量地產項目備受矚目，不過，由李澤鉅署名的2019年主席報告中強調，「香港及內地依然為集團之重要市場」。

事實上，此次增持是李家父子一系列投資行動的延續。據統計，連帶最新披露的增持行動，李家父子不聲不響，一周之內共耗資約7.34億港元，用於購買旗下公司，其中近7億港元投資長實集團。而在李氏父子增持長實、長和股份的背後，原來大有門道。3月19日，香港恆生指數一度急速下挫，跌到2萬1139.26點，市場驚魂未定。從3月20日起，李嘉誠父子連續增持旗下長實集團和長和的股權。據香港財華社報導，長和系接受《信網》查詢時解釋，一間由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益的公司，於3月20日、3月23日、3月24日及3月25日，分別在36.0731-38.4493港元的均價區間，購入長實共1660.15萬股，涉及資金約6.2億港元。增持後，李嘉誠持股由33.93%增至34.38%。

一番操作之下，截至目前李嘉誠父子已經「賺」了近一個億。