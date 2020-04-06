漲價菜量變少 海底撈坦承：受疫情影響成本上漲

新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸緩和，飲食行業亦陸續恢復復工。大陸知名火鍋店海底撈部分店面近日恢復內部用餐，不過有不少大陸網友指出，海底撈價格調升，但菜的份量則減少。對此海底撈負責人表示，受疫情影響成本上漲，整體菜品價格漲幅控制在6%，另外強調各城市之間實行差異化定價。

隨著中國大陸食肆復工，大陸民眾紛紛外出用餐。根據新京報報導，北京多家海底撈分店出現排隊等位現象，部分等位時間超過兩小時。不過，多名大陸網友在微博發貼文稱，海底撈恢復內部用餐之後漲價，且菜量明顯變少，大不如前，而漲價涉及上海、北京等多個一、二線城市。

海底撈相關負責人證實已調整價格。但公司整體菜品價格調整控制在6%，各城市實行差異化定價，由門店按照地理位置、當地消費水平等因素對不同菜品綜合定價。

海底撈指出，目前海底撈各家門店復業桌數、接待顧客數量均有所限制，員工也未完全回到工作崗位，人力成本加上部分食材成本上漲，公司決定調整門店部分菜品的價格。另外，如今顧客消費習慣改變，以往以家庭、聚餐為主的多人用餐，轉變為單人或兩人用餐，因此他們會感覺到人均支出有所增加。以兩人餐火鍋為例，鍋底和點餐的人均成本正常情況下會高於五人餐。