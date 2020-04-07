挪威超級鮭魚養殖工船 陸企打造

總部設在大陸深圳的中集集團表示，其旗下中集來福士為挪威知名的三文魚（鮭魚）養殖企業為Nordlaks Oppdrett AS建造的首條巨型先進的深水養殖工船「HAVFARM1」已經在日前完工命名暨拖離港口。

中新社報導，該工船被命名為JOSTEIN ALBERT，在中集物流的協同下，以「乾拖」形式從煙台運輸至挪威哈德瑟爾區域，進行深遠海三文魚養殖作業。

該養殖工船全長385米，型寬59.5米，總面積大約等於4個標準足球場，由6座深水智能網箱組成，養殖規模可以達1萬噸，約合200多萬尾三文魚。

該工船是全球首條通過單點系泊系統進行固定的養殖裝備，在日常運營中，工船隨著海水流向圍繞繫泊系統可360度的旋轉，加快海水交換，改善養殖環境。在惡劣氣候下，該繫泊系統能大大減少海浪等因素對船體的衝擊，確保養殖安全。同時，為滿足現代化養殖需求，該工船裝備全球最先進的三文魚自動化養殖系統，能够實現魚苗自動輸送、飼料自動投喂、水下燈監測、水下增氧、死魚回收、成魚自動搜捕等功能。

該工船符合全球最嚴苛的NORSOK（挪威石油工業技術法規）標準，入級挪威船級社，適應挪威峽灣外的極寒氣候和惡劣海況。由於其體積大、配置高、標準嚴，堪稱漁業裝備中的巨無霸。

中集來福士是中國領先的海洋工程裝備總包建造商，通過自主創新和中歐互動的研發格局，成功開發了多款適合不同海域的養殖網箱。JOSTEIN ALBERT是中集來福士在深遠海養殖網箱領域的首個國際訂單。

Nordlaks是挪威知名的三文魚養殖企業，JOSTEIN ALBERT投入運營後，將突破挪威峽灣養殖面臨的魚病多發、空間不足等限制，更充分的利用海洋空間，提高三文魚養殖的環保效益，同時為該類型養殖裝備在挪威廣泛應用起到示範效應。