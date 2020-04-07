上海16領域復工 中小微企求轉型

進入四月，上海的城市活力正在逐步復甦。據上海市經信委數據，目前上海37個主要行業領域中，規上工業（99.9%）、重大工程（100%）、外資行業（100%）、外貿行業（100%）等16個領域已基本全部復工。已經復工的上海中小微企業中，不少都期待在疫情下找到自己的轉型發展之路。

中新社報導，上海市松江區的上海左袋文化傳播公司（以下簡稱左袋）成立於2012年，是原創型動畫公司，創作內容涵蓋了動畫系列片、動畫電影、藝術短片、繪本、漫畫等。疫情初期，公司與其他中小微企業一樣面臨著資金壓力。

「公司的動畫項目大都為中長期，前期製作研發投入大，加之由於疫情員工無法回上海按時復工，員工在家辦公前公司也要做好相應準備」。左袋創始人于新說，松江區政府瞭解到企業困難後，很快批付了一筆幾十萬元人民幣的文創扶持資金，加上公積金緩繳與減免部分房租政策，解了企業的燃眉之急。

疫情爆發後，公司的海外業務受到了更大的衝擊。原本今年春季舉行的戛納電視節延期，六月的法國昂西國際動畫電影節能否如期舉行也未有定論，公司的電影項目、洽談合作等都受到影響。

「為適應疫情下的產業發展模式，我們暫緩開放周期長、市場收益慢的中長期項目，轉而開發周期短的小項目」。于新說，3月24日《艾米咕嚕——大自然小課堂》播出，就是考慮少兒觀眾停課居家的狀況，在創作動畫短視頻時既保留娛樂性，又融入了科普知識。

疫情下不少企業期望通過線上辦公，調整戰略等方式突破困境，但從事傳統生產製造的中小微企業離不開生產線，上下游產業的巨大變化讓他們備感壓力。

位於上海松江的嗨酥食品（上海）有限公司主要生產速凍點心和速凍調味製品，嗨酥副總經理曹哲慧表示，受疫情影響上游不少上海的供應商尚未復工，公司在長三角對接了一批新的供應商，確保公司有足够原料進行生產。

「在下游，我們的產品已經入駐了電商平台，與盒馬等企業的業務也在洽談中」。曹哲慧說，為了適應線上發展趨勢，公司也在與直播平台洽談，期待能直播賣貨。

上海回天新材料股份有限公司（以下簡稱回天）是一家膠粘劑研發製造商，回天董事長章鋒說，疫情下不少同行的生產暫停，誰能在生產恢復後提供高品質的產品，誰就能在競爭中脫穎而出。