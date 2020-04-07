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寧夏葡萄酒 產值達260億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

寧夏賀蘭山東麓葡萄產業園區管委會表示，截至2019年底，寧夏葡萄種植面積達到57萬畝，占大陸全國的四分之一，產業綜合產值已達到260億元人民幣。

寧夏賀蘭山東麓是業界公認的世界上最適合種植釀酒葡萄和生產高端葡萄酒的黃金地帶之一，日照足、砂石土壤、降水量少，擁有種植釀酒葡萄的優良風土條件。

近年來，寧夏走出了一條具有地方特色的葡萄酒產業、文化旅遊融合發展之路，推動葡萄酒產業高質量發展。寧夏目前是中國最大的釀酒葡萄集中連片產區，現有酒莊211家，年產葡萄酒1.3億瓶，產業綜合產值達260億元，產區葡萄酒已遠銷德國、美國、比利時、澳大利亞等20多個國家和地區。

得益於葡萄酒產業的發展，寧夏當地農民也可以家門口就業。目前，寧夏葡萄酒產業每年為生態移民提供就業崗位12萬個，工資性收入約9億元，當地農民收入中的三分之一是來自葡萄產業。此外，酒莊年接待遊客達60萬人次以上，葡萄酒旅遊已成為寧夏全域旅遊不可或缺的元素。

由於葡萄酒產業投入大、周期長，寧夏農業農村廳、財政廳計畫今年統籌安排3000萬元貼息補助資金，通過貸款貼息的方式，降低新冠肺炎疫情對釀酒葡萄產業的影響，幫助酒莊（企業）渡過難關，為葡萄酒產業高質量發展提供資金保障。

葡萄酒 農民 新冠肺炎

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