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餐飲業復甦 多地發消費券助陣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著疫情形勢逐漸向好，中國餐飲市場日漸回暖，多地餐飲行業逐漸放開了堂食業務。為推動餐飲行業盡快恢復元氣，江西、江蘇、寧夏等大陸多地陸續發放餐飲消費券，提振餐飲企業經營信心和民眾消費信心。

受新冠肺炎疫情影響，中國餐飲業遭遇寒冬，往日生意紅火的餐飲企業紛紛閉店歇業。有調查顯示，此次疫情給中國企業的經營帶來了明顯衝擊，其中住宿和餐飲行業受到的影響最大。

江西省商務廳5日對外宣布，為加快推動餐飲行業復甦，江西將面向全省消費者發放2000萬元（人民幣，下同）餐飲電子消費券。

江西將發放餐飲電子消費券30萬筆。其中，50元20萬筆，100元10萬筆。所有在江西的消費者，4月11日至15日均可通過支付寶搜索「贛服通」參與報名申領，4月16日集中搖號，電子消費券有限期為1個月。

江西商務部門稱，餐飲電子消費券僅支持到線下門店消費使用，通過支付寶付款，直接抵扣消費券。單筆消費100元以上（含100元），可以一次性全額使用50元電子消費券；單筆消費200元以上（含200元）可以一次性全額使用100元電子消費券。消費者可同時享受商家的其他優惠活動。

另，江蘇南通日前啟動消費促進季暨餐飲電子消費券發放，拿出2000萬元向市民發放電子消費券。餐飲電子消費券在南通可受理雲閃付的餐飲類場所使用，消費滿150元可直接抵用，不可疊加使用。

稍早之前，銀川市興慶區政府攜手美團投入500萬元用以發放餐飲類電子消費劵，促進銀川市生活服務領域消費回補和潛力釋放。消費券面額分三種：滿200元減60元、滿100元減40元、滿50元減20元。

江西省社科院社會學研究所副所長涂龍峰表示，民以食為天，官方通過發放餐飲消費券，既能鼓勵民眾出門消費用餐，也能給餐飲業進行一定程度的輸血，增加人氣，撬動市場回暖。他認為，餐飲業大部分都是中小微企業、民營企業，是就業安置重要的「蓄水池」，餐飲行業穩定對促進消費、拉動經濟發展具有重要作用。

消費券 疫情 餐飲業

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