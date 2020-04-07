福建開工、到崗率 陸沿海省份排前3

福建省人力資源和社會保障廳日前統計，至3月23日，福建省開工率為92.68%、到崗率為81.02%，在大陸沿海省份中居前三名。

中新社報導，新冠肺炎疫情下，福建企業正常開工和普通勞動者就業受到一定影響，部分企業短期內面臨用工緊缺問題。對此，福建因時因企施策，服務企業用工，保障有序復工復產穩就業。

福建將線下各類招聘活動轉向線上，通過手機「搖工作」、搭建「雲招聘」平台等，大力開展線上就業服務。據福建省人力資源和社會保障廳統計，至3月23日，福建舉辦線上招聘活動378場，提供崗位信息49.35萬個；在騰訊網開闢「就業戰疫」、「福建行動」重點企業崗位招聘信息發布專欄，已為332家重點企業製作並發布招聘信息4.64萬條。

根據企業復工復產用工需求，福建通過包機、包車、包專列等點對點保障農民工返崗復工，已包機87架次、包專列18趟次、包車2989輛次，運輸7.19萬名農民工返崗復工。

在扶持穩就業、打贏脫貧攻堅戰方面，福建積極應對疫情給貧困勞動力外出務工帶來的影響，以更大力度推進就業扶貧。圍繞落實省際扶貧勞務協作三年工作實施方案，福建以寧夏、甘肅定西和臨夏為重點，開展扶貧勞務對接。福州率先在中國定製4趟扶貧高鐵專列，與甘肅合作開通跨越2500公里、行程最長的農民工專列，免費接來甘肅省定西市3219名務工人員，其中建檔立卡貧困勞動力2745人。

福建也落實階段性減免企業社保費政策，放寬企業淨裁員率標準，支持各類企業吸納包括貧困勞動力在內的各類人員就業；對企業、新型農業經營主體和扶貧車間吸納當地貧困人口就業的，每吸納一個貧困人口穩定就業3到6個月的給予一次性補助2千元（人民幣，下同）。福建還加大公益性崗位安置幫扶力度，適當擴大崗位規模，延長補貼期限，並臨時增設保潔環衛、防疫消殺、卡點值守等崗位，給予優先安置。目前，福建已通過公益性崗位安置7623人，對疫情期間因外出務工受阻等失業致貧返貧的，分類發放失業保險金、失業補助金。

此外，福建拓寬就業渠道，支持創新創業，優化就業服務，強化就業幫扶，保障高校畢業生順利畢業、盡早就業。福建省人力資源和社會保障廳稱，已核發2020屆畢業生求職創業補貼3600多萬元，政策惠及1萬8千多名畢業生。